Exclusief voor abonnees Volgt België zichzelf op in Nations Cup? 04 oktober 2019

Ruitersport

De Belgische jumpingploeg won in Barcelona de kwalificatieproef van de Longines FEI Nations Cup-finale en werpt zich zo op tot topfavoriet om zondag zichzelf op te volgen. Dankzij de nulronden van Olivier Philippaerts/H&M Extra en Gregory Wathelet/ MJT Nevados S en de vier strafpunten van Pieter Devos/Jade van de Bisschop en het schrapresultaat van Jérôme Guery/Quel Homme de Hus eindigden de Belgen op de eerste plaats in een proef, die meer dan zwaar genoeg was om het koren van het kaf te scheiden. Sterke landen zoals Nederland, Engeland, de VS en thuisland Spanje haalden de top 8 niet en werden zo verwezen naar de troosting. Europees kampioen België moet het zondag opnemen tegen Colombia, Duitsland, Frankrijk, Ierland, Italië, Zweden en Zwitserland. (LWK)

