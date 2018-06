Volgens Mourinho winnen Duivels hun groep niét 07 juni 2018

Move over Octopus Paul. Als analist voor Russia Today heeft José Mourinho op eigenwijze manier de uitkomst van de eerste ronde op het WK voorspeld. Hij selecteerde welk land er volgens hem de groep wint en wie er als tweede naar de volgende ronde gaat. Opvallend: in groep G, die van België, schuift hij Engeland naar voren als groepswinnaar, niet de Rode Duivels. Die eindigen volgens The Special One als tweede. Voorts pikt hij er nog verrassingen uit. "Sorry, Nemanja Matic heeft dringend nood aan vakantie, dus Servië gaat niet door, wel Zwitserland." Hij schuift Senegal naar voren als winnaar van Groep H en volgens hem kwalificeren zich naast Uruguay, Spanje, Portugal, Frankrijk, Argentinië, Brazilië, Duitsland, Mexico en Polen ook Australië en Nigeria voor de knock-outfase.

