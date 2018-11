Volgens John Crombez komt het wel goed met sp.a: "Werken tot het tij keert" Jan Segers

16 november 2018

00u00 0 De Krant Een bloedrode zondag was het op 14 oktober. Nooit zaten de Vlaamse socialisten dieper in de rode cijfers dan nu. Maar de boer, hij ploegde voort - of ploeterde voort, met de woorden van Louis Tobback. "Hard werken moeten we", zegt voorzitter John Crombez (45), "en het tij keren. Vroeg of laat zullen de mensen weer beseffen dat ze de socialisten nodig hebben. Als ik dat zelf niet geloofde, zat ik hier niet meer."

Dit is zijn eerste interview sinds die desastreuze zondag. Desastreus? Correctie, meteen. "Het was slecht, maar niet rampzalig." Menige voorzitter zou nochtans de noodtoestand hebben uitgeroepen bij het overschouwen van het slagveld. Antwerpen was de sp.a vorige keer al kwijtgespeeld. Nu zijn de socialisten ook de sjerp kwijt in Gent, Brugge en Oostende. In elf van de twaalf grootste steden van Vlaanderen verliezen ze vijf tot tien procent. Ver gekomen is het, denk je dan, als de partijvoorzitter zich moet laven aan winst in Gingelom of Koekelare.

Je hebt 9% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN