Volgens Belgisch gerecht is PKK geen terreurorganisatie 09 maart 2019

Lid zijn van de Turks-Koerdische PKK is in ons land niet strafbaar, zo heeft de Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling geoordeeld. Een dertigtal personen en een vennootschap werden buiten vervolging gesteld. Ze werden vervolgd wegens deelname aan de activiteiten van de Turks-Koerdische organisatie PKK of wegens het uitoefenen van een leidinggevende functie binnen deze organisatie. Volgens het Openbaar Ministerie is de PKK een terroristische organisatie. Maar de KI stelde dat er onvoldoende bewijzen zijn dat de PKK zich buiten het Turkse conflictgebied schuldig heeft gemaakt aan terroristische misdrijven, en dus kan ze niet beschouwd worden als terreurgroep. (WHW)