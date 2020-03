Exclusief voor abonnees Volgende week noodvergadering En Wimbledon? 26 maart 2020

Volgende week houdt de Wimbledondirectie een noodvergadering. Een annulering of uitstel van het derde grandslamtoernooi behoort tot de mogelijkheden. Normaal zou Wimbledon op 29 juni moeten starten. Een verschuiving naar de vrijgekomen datum van de geannuleerde Spelen (24 juli) is niet aan de orde omdat die enkele weken verschil te weinig zijn om alles organisatorisch te kunnen regelen. Een toernooi zonder publiek werd ook afgeblazen. De CEO van de ATP, ex-speler Andrea Gaudenzi, meent intussen dat er over het profcircuit geen beslissing moet worden verwacht voor eind april. "Maar ik heb er vertrouwen in dat we op 8 juni (grasseizoen, red.) kunnen hervatten." (FDW)