Exclusief voor abonnees Volgende week al beslissing over reizen naar buurlanden? 15 mei 2020

00u00 0

De gesprekken over het heropenen van de grenzen met onze buurlanden zitten in een stroomversnelling. Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) verwacht dat de beslissing volgende week valt. "Als de grenzen opengaan, is het niet uitgesloten dat er voorwaarden worden opgelegd", aldus De Crem. Maar we zouden dan eindelijk wel te weten komen of we deze zomer tenminste naar het Zwarte Woud, de Côte d'Azur of de Waddeneilanden mogen reizen. Er zijn echter nog heel wat problemen die uitgeklaard moeten worden. Zo is in Frankrijk de grensstreek in het noorden één van de hardst getroffen regio's. En omdat België zulke hoge coronacijfers heeft, is het voor de buurlanden niet zo evident om ons weer toe te laten. Ook de Europese Commissie en onze expertengroep die de exit begeleidt, hebben nog een stem in het verhaal.

