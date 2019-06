Exclusief voor abonnees Volgende regering kan De Crem 390.000 euro kosten 24 juni 2019

Ontslagnemend minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V), die deze week aan zijn zitje in het federale parlement verzaakte, is nog altijd van plan om zijn uittredingsvergoeding van 390.000 euro op te vragen. Of hij die krijgt, hangt echter van de volgende regering af. Navraag van 'De Tijd' leert dat de volgende federale regering zal moeten beslissen of zijn vertrek als 'onvrijwillig' valt te beschouwen. Dat gebeurt traditioneel meestal wel, maar helemaal zeker is het dus nog niet - zeker omdat de vergoedingen omstreden zijn. De Crem blijft minister van Binnenlandse Zaken tot er een nieuwe regering is en ontvangt daar uiteraard een loon voor. Als zijn federale post afloopt, wil de Aaltenaar zich naar eigen zeggen volledig concentreren op zijn job als burgemeester. Ook het loon dat hij daarvoor ontvangt, zo'n 5.600 euro bruto per maand, is volledig combineerbaar met de uittredingsvergoeding.

