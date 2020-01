Exclusief voor abonnees Volgende maand trekken klimaatjongeren opnieuw door Brussel 20 januari 2020

Anuna De Wever en haar collega's van Youth For Climate zetten vandaag weer voet aan land in Europa, na hun maandenlange bootreis. De Wever, Josefien Hoerée en Adélaïde Charlier komen aan met een vrachtschip in Duinkerke. En ze plannen al meteen nieuwe acties in ons land, lieten ze gisteren weten. Op vrijdag 7 februari komt er een nationale klimaatstaking, met een betoging in Brussel. "Na onze educatieve reis zijn we nog meer vastberaden om onze strijd voor het klimaat verder te zetten", klinkt het. De klimaatactivisten wilden in Chili een VN-klimaatconferentie bijwonen en reisden per boot naar Zuid-Amerika. De conferentie vond echter uiteindelijk plaats in Madrid, door de aanhoudende spanningen in Chili.

