Volgende Europese tegenstander Saint-Étienne weer onderuit, deze keer tegen Marseille 02 september 2019

AS Saint-Étienne, de eerste tegenstander van de Buffalo's in de Europa League, heeft nipt verloren op het veld van Olympique Marseille. Darío Benedetto scoorde op het halfuur het enige doelpunt van de wedstrijd. Voor Saint-Étienne was het de tweede nederlaag op rij - vorige week ging het met 3-0 onderuit tegen Lille. Het staat nu met een magere 4 op 12 op de zestiende plaats in de Ligue 1. (ABD)