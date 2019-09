Exclusief voor abonnees Volgende Europese tegenstander Guimarães onderuit 02 september 2019

00u00 0

Vitória Guimarães, op 19 september de eerstvolgende Europese tegenstander van Standard, ging gisteren met 3-0 onderuit bij FC Porto. Het streed wel met ongelijke middelen, nadat verdediger Tapsoba al in de allereerste minuut (streng) rood had gekregen om de doorgebroken Moussa Marega af te stoppen. In de slotfase kwam Guimarães zelfs nog met negen te staan na de uitsluiting van Davidson.