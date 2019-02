Volgende Batman-film zonder Ben Affleck 01 februari 2019

00u00 0

Ben Affleck (46, foto) hangt zijn Batman-cape aan de wilgen en zal niet meer te zien zijn als de legendarische superheld die hij twee keer eerder vertolkte. De film 'The Batman', die in juni 2021 uitkomt, richt zich namelijk op een verhaallijn van de jongere Bruce Wayne, het alter ego van Batman in het 'normale' leven.

HLN