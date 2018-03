Volgende aflevering 'Temptation Island' gelekt 10 maart 2018

00u00 0

Wie al in spanning zat te wachten op het volgende avontuurtje van Megan, het stiekeme gedoe van Mezdi of dan toch een slippertje van Tim, hoeft geen week meer te wachten op een nieuwe 'Temptation Island'. Aflevering acht is immers nu al gelekt en staat integraal online.