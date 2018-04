Volgend weekend kampioen tegen anderlecht? Een waterkansje 28 april 2018

Het is het droomscenario van menig Club Brugge-fan. Net als twee jaar geleden de titel pakken na een rechtstreeks duel met eeuwige concurrent Anderlecht. Na het gelijkspel van gisteren is dat nog steeds mogelijk, al moeten er voor blauw-zwart dan wel heel veel puzzelstukjes in elkaar vallen. (KDH/SVL)