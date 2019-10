Exclusief voor abonnees Volgend seizoen vrije speeldag voor zij die Europees spelen 29 oktober 2019

De Belgische clubs die eind augustus van volgend seizoen kans maken op een Europese poulefase, krijgen zeker speeldag vijf vrij. De Pro League wil op die manier scènes zoals dit jaar vermijden, toen last minute besloten werd om Club Brugge, Antwerp en AA Gent een vrij weekend te geven voor hun cruciale Europese duels. "Dit jaar was het lastig om onze clubs rust te geven met het oog op de Europese campagne", aldus Pro League-CEO Pierre François. Nog lastiger is het voor de kalendermanager om een gepaste datum te vinden voor de haastig uitgestelde speeldagen. Antwerp-AA Gent wordt op donderdag 21 november gespeeld. Maar een datum voor Charleroi-Club Brugge is er bijvoorbeeld nog steeds niet. Het seizoen 2020-2021 begint overigens redelijk vroeg. Op 24 juli vindt de openingswedstrijd al plaats. Dat is amper twaalf dagen na de EK-finale in Londen. (NVK)

