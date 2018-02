Volgend seizoen dubbele portie Champions League 28 februari 2018

De UEFA pakte gisteren uit met enkele wijzigingen in zijn 'kampioenenbal'. De Champions League gaat in navolging van de Europa League voortaan ook op twee verschillende uren aftrappen. Vanaf volgend seizoen beginnen de matchen om 18.55 en 21u. De tv-kijker is de grote winnaar. Vanaf volgend seizoen kunnen er zo twee duels op één avond worden uitgezonden. Ook plaatsen er zich voortaan 26 in plaats van 22 teams rechtstreeks voor de poulefase. De Spaanse, Engelse, Duitse en Italiaanse competitie krijgen één extra rechtstreeks ticket.

