Volgend jaar: legale parkeerplek voor kampeerauto's 08 mei 2018

Tegen het voorjaar van volgend jaar wil De Panne in de Dynastielaan acht publieke kampeerautostopplaatsen openen. De provincie subsidieert de inrichting voor 25.000 euro, dat is de helft van de kostprijs. "Elders in De Panne is het verboden te overnachten", legt toerismeschepen Bram Degrieck (Onafhankelijk) uit. "Op de geplande parkeerplaatsen zal je één nacht mogen blijven. Het tarief moeten we nog bepalen. In de Dynastielaan staan er nu al kampeerauto's, illegaal dus. Het merendeel van die toeristen trekt echter weg naar Bray-Dunes en Westende. Campers zijn goede klanten bij de lokale middenstand. Acht plaatsen is niet veel, maar we willen er geen camping van maken. We zoeken uit hoe een private partner die stopplaats kan uitbaten." (GUS)

