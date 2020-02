Exclusief voor abonnees Volg Remco's seizoen op de voet via HLN.be UNIEK 20 februari 2020

Dichter in z'n wiel raakt niemand. Het Laatste Nieuws en VTM pakken uit met een exclusieve docureeks over Remco Evenepoel (20). In 'Ik ben Remco' beleeft u vanop de eerste rij hoe het wielerfenomeen zijn grote sportieve dromen najaagt. Zijn trainingen en koersen, de steun van zijn familie en de obstakels op zijn pad naar het succes: alles komt aan bod in acht afleveringen van tien minuten. Als (digitale) abonnee krijgt u in HLN+ elke maand een unieke blik achter de schermen. Het eerste deel is nu beschikbaar op HLN.be/remco. (VDVJ)

