Volg loting Champions League op HLN.be 30 augustus 2018

Schoon volk vandaag in het Grimaldi Forum in Monaco, waar het kruim van het Europese voetbal verzamelen blaast voor de loting van de groepsfase van de Champions League. Vanaf 17.30 uur zit u bij HLN.be - in samenwerking met VTMnieuws.be - op de eerste rij om het gebeuren te volgen. VTM-sportjournalist Michiel Ameloot, Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe, Q2-analist Gilles De Bilde en HLN chef voetbal Stephan Keygnaert blikken vooruit vanop de blauwe loper tot 18 uur. Dan begint de loting, die in tekst live te volgen is op HLN.be en via streaming op VTMnieuws.be met commentaar van Peter Morren.