Volg alles over de Oscars vanaf 5 uur op HLN.be

Deze ochtend weten we wie bij de Oscars in de prijzen is gevallen. Maar net voor de uitreiking van de belangrijkste filmprijzen sleepte de horrorprent 'Get Out' alle belangrijke beeldjes weg op de Independent Spirit Awards. Daar worden producties onderscheiden die niet meer dan 20 miljoen dollar gekost hebben. De prijzen worden traditioneel de dag voor de Oscars uitgereikt in een feesttent op het strand van Santa Monica. En, heel opmerkelijk: de vorige vier jaar wonnen de winnende films 'Twelve Years A Slave', 'Birdman', 'Spotlight' en 'Moonlight' telkens ook de Oscar voor beste film. Of dat dit jaar ook het geval is, leest u vanaf 5 uur deze ochtend op www.hln.be