Vol lof 18 juli 2018

Wij trekken momenteel door de Verenigde Staten en overal waar we in contact komen met Amerikanen blijkt hoeveel steun onze Rode Duivels zelfs tot over de grote plas hadden. Unaniem wordt ons verteld dat men tijdens het WK voor de Belgen supporterde en looft men de manier waarop zij speelden. Heel opvallend.

A.D.M., Grimbergen