Vol gevoel ≠ volle maag

Als je na een maaltijd een vol gevoel hebt, betekent dat niet altijd dat je maag ook gevuld is. Dat blijkt uit een onderzoek van de Nederlandse voedingsdeskundige Guido Camps waarover 'de Volkskrant' bericht. De wetenschapper liet een vijftigtal proefpersonen shakes drinken die varieerden in dikte. "Wie een dikke shake dronk met mínder calorieën, voelde zich veel voller, bereikte dat gevoel veel eerder en behield het ook langer. Terwijl we met een MRI-scan zagen dat de maag al leeg was." De expert concludeert daaruit dat voedingsmiddelen die meer tijd en moeite kosten om te eten, vaak verzadigend werken. Hij verwijst daarbij naar het verschil tussen enkele stukken fruit eten en een fruitsapje drinken. "Het kost meer moeite om de hoeveelheid fruit die in dat sapje zit als stukken te eten, dan om het sapje te drinken. Van die stukken heb je sneller genoeg, terwijl ze evenveel calorieën bevatten als het drankje." (YDS)

