Voka stelt 'prestatiepremie' voor 26 maart 2020

00u00 0

Het bedrijfsleven slaat alarm over de 'perverse' effecten van extra premies voor tijdelijk werklozen en ziekteverloven zonder doktersbezoek. De ondernemersorganisaties VBO, Unizo en Voka zijn dankbaar voor de snelle maatregelen die de overheid heeft genomen, zoals de versoepeling van de tijdelijke werkloosheid en een garantieregeling. Maar de slinger is te veel naar de andere kant doorgeslagen, klinkt het. Het signaal moet zijn dat het de collectieve verantwoordelijkheid is van iedereen om aan het werk te blijven. Voka ziet een oplossing in een 'prestatiepremie' van 150 euro als aanmoediging voor wie zich op de werkvloer begeeft. "Zowel bij tijdelijke werkloosheid als bij ziekteverlof is er soms bijna geen financieel verschil meer tussen werken en niet werken", zegt Voka-topman Hans Maertens. Het VBO en Unizo wijzen die voorstellen af.

