Voka lanceert quiz om bedrijven bekender te maken 17 april 2018

Welk bedrijf biedt letterlijk onderdak aan sterren als Madonna en Ed Sheeran? Het antwoord: Georges Veldeman nv, gespecialiseerd in zeilstructuren om onder meer podia te overdekken. Deze en nog tientallen andere vragen heeft Voka in zijn 'Grote Voka Ondernemingsquiz' opgenomen. De ondernemersorganisatie hoopt dat 200.000 Vlamingen de quiz vol weetjes onder ogen krijgen via de sociale media en dat er 10.000 effectief aan deelnemen. "In veel bedrijven worden dagelijks spectaculaire dingen gerealiseerd. Toch is de gemiddelde Vlaming hier vaak niet van op de hoogte", klinkt het.