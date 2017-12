Voka "Lagere ontslagvergoeding voor wie geen bijscholing volgt" 00u00 0

Wie een opleiding of bijscholing weigert, moet minder ontslagvergoeding krijgen. Dat vindt werkgeversvereniging Voka. Uit een antwoord van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) op een parlementaire vraag blijkt dat slechts 7% van de arbeidskrachten tijdens de loopbaan een opleiding volgt op of buiten de werkvloer. In Nederland is dat bijna 20% en in Frankrijk zelfs 21%. Het cijfer van 7% ligt bovendien ver onder de doelstelling van 15% die de Vlaamse overheid in 2020 wil bereiken. Volgens Voka heeft alles te maken met een gebrek aan motivatie en daarom pleit de organisatie voor een strengere aanpak. Het probleem blijkt het grootst bij laaggeschoolden. "Nochtans is een opleiding volgen dé sleutel tot het vinden van een nieuwe job", aldus Voka.

