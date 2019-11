Exclusief voor abonnees Vogeltjes voeren zorgt voor meer soorten 15 november 2019

00u00 0

Met de eerste (nacht)vorst duiken ook de eerste hongerige mussen en mezen weer op. Tijd dus om je tuin te voorzien van vetbollen met zaden, pindaslingers en insectencakes. Voor wie twijfelt aan het nut: vogels voeren valt wel degelijk aan te raden, zo blijkt uit een studie van de British Trust for Ornithology. Met name het zeer gevarieerde aanbod dat verkrijgbaar is, komt de diversiteit ten goede. De laatste decennia is het aantal vogelsoorten die de voederplanken bezoeken verdrievoudigd. En twee derde van de soorten die de Britse tuinen al bevolkten, zijn in aantal gegroeid.