Vogelspin en slangen gestolen uit school 22 mei 2018

Een baardagaam (foto links), een Chileense vogelspin, twee korenslangen (rechts) en een luipaardgekko. Dat is de op z'n zachtst gezegd niet-alledaagse buit van een inbraak in de Merchtemse Tuinbouwschool. "De diefstal werd gistervoormiddag vastgesteld toen iemand de dieren kwam voederen", weet directeur Dirk Legroux. "Bij de voedingsronde van zondagavond, rond 22 uur, zaten alle dieren nog in hun terrariums. Naast de vijf dieren verdwenen ook twee terrariums, verzorgingsproducten en voedingssupplementen. Dat kost ons geld, maar rijk gaan de daders er niet van worden." De politie kwam ter plaatse en is een onderzoek gestart. (TVP)

