Exclusief voor abonnees Vogelnest vat vuur door hitte van buitenlamp 14 juni 2019

De brandweer van Lokeren werd woensdagochtend rond 9 uur opgeroepen voor een niet alledaagse brand in de Everslaarstraat. Een vogelnest had er vuur gevat. Dat nest situeerde zich voor een keer eens niet in de schoorsteen, maar wel achter een buitenlamp. Door de hitte van de lamp was het nest beginnen branden. Of het nest bewoond was en of er eieren in lagen, is niet bekend. (PKM)