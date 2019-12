Exclusief voor abonnees Voetzoeker? Dat is dan 350 euro 28 december 2019

Wie in Sint-Jans-Molenbeek op straat een voetzoeker afsteekt, riskeert een boete van 350 euro. De verhoging van de boete - eerder was het 140 euro - moet de onrust op oudejaarsavond beperken. "Het klopt dat het om een last minute maatregel gaat", zegt Rachid Barghouti, woordvoerder van burgemeester Catherine Moureaux (PS). "Maar we hadden het akkoord nodig van de andere gemeentes binnen onze politiezone en we moesten het zelf ook nog goedkeuren op de gemeenteraad."

