Voetganger verongelukt toen hij overstak 07 maart 2019

00u00 0

Bij een verkeersongeval in Oudenaarde is gisteravond een voetganger om het leven gekomen. De man stak ter hoogte van restaurant Le Petit Cochon in Kerzelare de straat over en werd gegrepen door een auto. Een mug-team snelde nog te hulp om het slachtoffer te reanimeren, maar de man is ter plaatse overleden. Het parket van Oost-Vlaanderen stuurde een verkeersdeskundige die de omstandigheden van het dodelijke ongeval moet achterhalen. Door het ongeval was de N8 in Kerzelare gisteravond afgesloten voor alle verkeer. (DCRB)