Voetganger pleegt vluchtmisdrijf na aanrijding

Omgekeerde wereld in Antwerpen. Een voetganger heeft na een aanrijding met een auto vluchtmisdrijf gepleegd. Het ongeval gebeurde woensdagavond aan de kruising van de Pacificatiestraat met de Graaf Van Hoornestraat. Na het ongeval wilde de bestuurster een ziekenwagen vragen voor de jongeman, maar die zette het op een lopen. Volgens een getuige stak de voetganger zonder te kijken de straat over. Omdat de ruit van de auto gebarsten was, moest het voertuig getakeld worden. Volgens Antwerps politierechter Erwin Van Damme kan de man niet voor vluchtmisdrijf vervolgd worden, maar had hij wel burgerlijk gedagvaard kunnen worden voor de schade. "Een voetganger kan strafrechterlijk geen vluchtmisdrijf plegen, dus kan hij niet vervolgd worden. Enkel bestuurders van een voertuig of een dier kunnen vluchtmisdrijf plegen. Als de man in fout was, had hij wel burgerlijk vervolgd kunnen worden voor de schade. Als de man verzekerd is, dekt de familiale verzekering dat wel. Anders is het op eigen kosten." De politie kon de man niet identificeren. (NBA)

