Voetganger overleden na zwaar ongeval 15 november 2019

In Opoeteren is donderdag een zwaar ongeval gebeurd. Een 66-jarige voetganger stierf ter plaatse. De man stak de weg over en zag mogelijk de auto niet aankomen. De wagen schepte de man op, die hard op de voorruit terecht kwam. De hulpdiensten probeerden de man nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat.

