Voetganger op snelweg aangereden door 3 auto's 02 juli 2018

Een man van 42 die vrijdagnacht op de A19 tussen Menen en Kortrijk wandelde, is door drie verschillende auto's aangereden. Na de derde botsing bleef hij levenloos op de linkerrijstrook liggen. De man was eerder die dag naar het festival Grensrock in Menen getrokken. Wat Joachim Serroen om één uur 's nachts te voet op de snelweg deed, is niet duidelijk. De politie sloot de A19 meteen volledig en voor enkele uren af zodat het parket en de politie hun onderzoek konden voeren. (AHK)