Voetganger onderuit gemaaid bij straatrace 17 augustus 2019

Bij een straatrace in het Vlaams-Brabantse Schepdaal is gisterochtend een man van het voetpad gemaaid. Hij stond op de bus te wachten toen een wagen plots van de weg af ging. "De bestuurder was met een andere wagen aan het racen", zegt getuige Amina Nsenga Lutumba. De wagen boorde zich eerst door een bushokje, waar hij op een haar na een vrouw miste die daar op het bankje zat. Vervolgens raakte de wagen een man die op de bus stond te wachten. De hulpdiensten kwamen ter plaatse. Het slachtoffer zou een gebroken been hebben. De aanrijder zou vluchtmisdrijf gepleegd hebben, maar bij de politiezone Dilbeek was niemand bereikbaar om verdere details te geven. (TVP)