Voetganger aangereden op Nieuwe Baan 22 december 2018

Een 66-jarige man uit Temse werd donderdagavond aangereden door een voertuig toen hij de rijbaan wou oversteken ter hoogte van het zebrapad op de Nieuwe Baan in Bazel. De bestuurder, een 25-jarige man uit Kruibeke, had de voetganger niet opgemerkt. Door de aanrijding raakte de man gewond aan het hoofd. De voetganger legde een positieve ademtest af. Uit de ademanalyse bleek dat de man 0,94 promille alcohol in zijn bloed had. (PKM)