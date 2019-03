Voetganger (34) komt om op 'zwart punt' A12 dat volgende week veiliger wordt 07 maart 2019

00u00 0

Op de A12 in Aartselaar is gisterochtend een voetganger overleden toen hij de snelweg wilde oversteken. De 34-jarige man, die in de buurt woonde, werd op het zebrapad gegrepen door een personenwagen. Mogelijk had de voetganger het rode licht genegeerd: dat wordt nog onderzocht door de verkeersdeskundige die het parket heeft aangesteld. De bestuurder reed niet te snel en had niet gedronken. Het is niet het eerste ongeval op één van de vijf kruispunten van de A12, die bekendstaat om zijn 'zwarte punten'. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zou net volgende week starten met werken om de kruispunten veiliger te maken, door de regeling van de verkeerslichten aan te passen. "Volledig conflictvrij zullen ze echter nog niet zijn na de ingrepen. Voorzichtigheid blijft dus nodig", aldus het AWV. (BSB)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN