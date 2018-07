Voetblessure hindert Van der Plaetsen 31 juli 2018

00u00 0

Over één week begint tienkamper Thomas Van der Plaetsen aan het EK in Berlijn. Door de aanwezigheid van olympisch kampioen Kevin Mayer beseft de titelverdediger dat het goud buiten bereik is, maar een medaille kan volgens de 27-jarige atleet wel. Alleen zag hij de aanloop op het EK verstoord door een blessure aan zijn rechtervoet. Op het BK scheurde hij zijn grote teenspier en kneusde hij zijn hiel. Van der Plaetsen meent dat het hem niet te fel zal hinderen en hij op adrenaline zal presteren. (VH)