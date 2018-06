Voetbal 28 juni 2018

00u00 0

Yves Marchand stopt als videoref. "In samenspraak hebben we besloten dat het beter is dat Yves stopt", aldus scheidsrechtersbaas Johan Verbist. "Er zijn een aantal zaken gebeurd waardoor Yves de perceptie tegen heeft." Marchand werd vorig seizoen twee keer op non-actief gezet. In het begin van het seizoen na Zulte-Waregem-Club Brugge waar hij geen strafschop gaf aan Essevee en later in het seizoen tijdens AA Gent-Standard toen hij bij twee fases de mist inging.