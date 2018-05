Voetbalwet: meer waarschuwingen in plaats van stadionverboden 16 mei 2018

00u00 0

In plaats van meteen met boetes of stadionverboden te zwaaien, wordt het in de toekomst mogelijk supporters eerst een waarschuwing te geven. Dat staat in een wetsvoorstel dat gisteren groen licht kreeg in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken. Terwijl de huidige Voetbalwet de klemtoon legt op repressie, wordt voortaan ook ingezet op preventie. Fans zullen ook de mogelijkheid krijgen om aan zelfregulering te doen. Zo zullen alle clubs uit eerste klasse A en B een supporter liaison officer moeten aanstellen. Dat wordt een brugfiguur tussen de fans en de club. Vandaag is de wet van toepassing op de twee profafdelingen van het Belgisch voetbal, maar niet op het volledige amateurvoetbal. Daar komt verandering in.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN