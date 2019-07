Exclusief voor abonnees Voetbalwereld zegt Waseige vaarwel 24 juli 2019

Robert Waseige (79) werd gisteren begraven nabij zijn geboorteplek Rocourt. De ex-coach van onder meer Standard, Charleroi en Winterslag liet vorige week het leven nadat hij met hart- en nierproblemen in het ziekenhuis werd opgenomen. Zijn begrafenis bracht heel wat prominenten uit de voetbalwereld op de been. Zo brachten Daniel Van Buyten en Eric Deflandre hun vroegere bondscoach een laatste groet. Ook Marc Wilmots, met wie Waseige een heel nauwe band had, mocht niet ontbreken. Luciano D'Onofrio - die Waseige in het verleden naar Standard haalde - tekende eveneens present en zelfs de voormalige Nigeriaanse international Sunday Oliseh, die bij FC Luik doorbrak onder Waseige, was aanwezig. (SJH)

