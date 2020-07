Exclusief voor abonnees Voetbalwereld verliest twee iconen: Jack Charlton (85) en Wim Suurbier (75) 13 juli 2020

00u00 0

De Engelse voetbalwereld rouwt. Voormalig international Jack Charlton is vorige vrijdag overleden op 85-jarige leeftijd na een slepende ziekte. Hij had dementie en lymfeklierkanker. De verdediger speelde 773 wedstrijden voor één club in zijn 23-jarige carrière: Leeds United. Hij maakte deel uit van het Engeland dat wereldkampioen werd in 1966, later werd hij coach. Als eerbetoon startte elke wedstrijd in de Premier League dit weekend met één minuut stilte.

