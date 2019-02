Voetbalweekend in teken van diversiteit Regenboogkleuren omnipresent 22 februari 2019

De Pro League, de voetbalbond en de amateurvleugels Voetbal Vlaanderen en zijn Waalse bondgenoot ACFF pakken dit voetbalweekend uit met een diversiteitscampagne 'Football for All', om homofobie, racisme en andere vormen van ongelijkheid tegen te gaan. De cornervlaggen en de band van de kapiteins van de teams uit 1A en 1B zullen in de regenboogkleuren gehuld zijn. Ook een honderdtal Vlaamse amateurclubs zullen dit weekend hun matchen laten doorgaan op een veld met regenboogvlaggen. Na het weekend vindt een veiling van deze attributen plaats. De opbrengst gaat naar het vormingsprogramma van het Mechelse museum Kazerne Dossin en het refugeproject van de Fondation Ihsane Jarfi, een opvangcentrum in Brussel voor LGBT-jongeren - Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender. Op sociale media zal de Pro League ook getuigenissen delen van de Joodse voetbalfan David, holebi-supporter Kenny, profvoetballer Mbaye Leye en CEO Brian Tevreden van 1B-club Roeselare over hoe de confrontatie met spreekkoren of gezangen hen raken in hun identiteit. (BF)

