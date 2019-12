Exclusief voor abonnees Voetbaltrainer Fred Vanderbiest even opgepakt na woordenwisseling 17 december 2019

00u00 0

Voetbaltrainer Fred Vanderbiest (42) is zondagavond even opgepakt in Knokke nadat hij voor problemen zorgde in de omgeving van de ijspiste. Na een ruzie met zijn vriendin wou de trainer van RWDM wegrijden met zijn wagen, maar de politie hield hem tegen omdat hij te veel had gedronken. Nadat hij eerst te voet vertrok, probeerde Vanderbiest daarna alsnog zijn auto te nemen. Bij de lokale politie Damme/Knokke-Heist geven ze geen details over de interventie en kunnen ze enkel bevestigen dat er een tussenkomst was. Het kwam op straat wel tot een hevige woordenwisseling tussen Vanderbiest en de agenten. De ex-trainer van Oostende, Roeselare en Cercle Brugge mocht uiteindelijk vrij snel het politiebureau verlaten nadat hij een verklaring had afgelegd. Hij is zijn rijbewijs voor twee weken kwijt omdat hij onder invloed toch in zijn wagen stapte en op dat moment werd betrapt. (MMB)

