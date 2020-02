Exclusief voor abonnees Voetbaltopper Juve-Inter zonder publiek 26 februari 2020

In de Serie A worden komend weekend de topper Juventus-Inter (met Romelu Lukaku) en voorts ook Udinese-Fiorentina, AC Milan-Genoa, Parma-SPAL, Sassuolo-Brescia en Sampdoria-Verona zonder publiek afgewerkt. Ook Inter-Ludogorets (terugmatch Europa League) vindt donderdag plaats achter gesloten deuren. Vorig weekend werden al Inter-Sampdoria, Torino-Parma, Atalanta-Sassuolo en Verona-Cagliari afgelast, net als Ascoli-Cremonese (Serie B). In China werd de start van de Chinese Super League voor onbepaalde tijd opgeschort, in de Japanse J-League (met Thomas Vermaelen bij Vissel Kobe) is er uitstel tot 15 maart. (LUVM)