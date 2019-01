Voetbaltennistoernooi op programma 08 januari 2019

00u00 0

Terwijl de vijftien andere clubs trainen in de zon, doet KVK het op de eigen oefenvelden onder een stevig wolkenpak. En dat is volgens het bestuur niet omdat zo'n winterstage behoorlijk wat geld kost, maar omdat niet iedereen er het nut van inziet, ook veel spelers niet. Veelal wint KVK trouwens de eerste wedstrijd na de winterstop tegen een ploeg 'zonnekloppers', remember de 1-7 op KV Oostende. Avenatti, Hines-Ike en Kagelmacher die een verre reis maakten, sloten inmiddels bij de groep aan. Mboyo, Kumordzi en Chevalier oefenden afzonderlijk. Vandaag staat een bosloop op het menu en daarna een voetbaltennistoernooi in de tennisclub waar Yves Vanderhaeghe vaak een balletje slaat. (ESK)