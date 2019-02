Voetbalsupporter sterft nadat hij met wagen in kanaal belandt 04 februari 2019

In Battel bij Mechelen is gisteravond een automobilist overleden nadat hij in het kanaal Leuven-Dijle was beland. De zestiger reed omstreeks 18.45 uur met zijn voertuig de Thiebroekvaart in. Onderzoek moet nog uitwijzen of de man mogelijk al overleden was vóór hij in het water terechtkwam.