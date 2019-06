Exclusief voor abonnees Voetbalschandaal: Steven Martens zegt verhoor af 27 juni 2019

Steven Martens, die gisteren verhoord zou worden in kader van het gerechtelijk onderzoek 'Propere Handen', heeft zijn komst geannuleerd. Reden is de grote media-aandacht. "Dat kan wettelijk perfect", zegt Kris Vandepaer, baas bij de federale gerechtelijke politie Limburg. "Hij wordt opnieuw uitgenodigd op een later te bepalen datum." Eergisteren werden onder anderen Georges Leekens en Herman Van Holsbeeck op de rooster gelegd. (MMM)