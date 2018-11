Voetbalschandaal: eerste makelaars komen vrij 16 november 2018

In het onderzoek naar het voetbalschandaal komen makelaars Mejjati en Siljanoski vandaag of ten laatste maandag vrij bij handlichting. Dat is een beslissing van de onderzoeksrechter waartegen het parket geen beroep kan aantekenen. Sven Mary - advocaat van Mejjati - bevestigt dat zijn cliënt pas vrijkomt als de 20.000 euro borg betaald is. Mejjati en Siljanoski zijn zo de eerste makelaars die vrijkomen. Er zitten met spilfiguren Mogi Bayat en Dejan Veljkovic nog twee van hun collega's vast. Vandaag wordt ook beslist of scheidsrechter Bart Vertenten naar huis mag. Vanaf gisteren moet de vriendin van Veljkovic niet langer een enkelband dragen. (BJM)