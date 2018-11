Voetbalschandaal: drie laatste verdachten in cel weten vrijdag meer 27 november 2018

De raadkamer van Tongeren moet zich vrijdag buigen over de drie laatste verdachten in het voetbalschandaal die nog in de gevangenis zitten. Het gaat om spelersmakelaar Mogi Bayat, ex-advocaat Laurent Denis en Thierry Steemans, de financieel directeur van KV Mechelen. Bayat wordt beticht van witwas en lidmaatschap van een criminele organisatie. Denis zou in die carrousel meegedraaid hebben door zijn derdenrekening ter beschikking te stellen. Steemans van zijn kant wordt verdacht van corruptie in verband met een wedstrijd van voetbalclub Waasland-Beveren. De raadkamer beslist of de verdachten in de cel blijven. (KSN)