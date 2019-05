Exclusief voor abonnees Voetbalschandaal barst los in Spanje Voetbal kort 29 mei 2019

André Villas-Boas maakt zijn rentree bij Olympique Marseille na twee sabbatjaren. De Portugees wordt de opvolger van Rudi Garcia, die vorige week opstapte. In het verleden maakte Villas-Boas furore als coach van Porto, later was hij actief bij Chelsea, Tottenham en het Chinese Shanghai SIPG.

