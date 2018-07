Voetballertjes kunnen toch op kamp (maar niet met Schalke04) 02 juli 2018

Honderden Vlaamse voetballertjes zagen hun droomkamp met de Duitse club FC Schalke04 in rook opgaan, maar nu komt er een oplossing uit de bus. Voetbalschool Voetbalito organiseert in bijna elke gedupeerde club een alternatief kamp waarin ze oefeningen krijgen en wedstrijdjes spelen. Vandaag starten er voetbalstages in onder meer Beringen en Beveren, en binnenkort zijn ook Zelzate en Vosselaar aan de beurt. Met enkele andere ploegen wordt nog overlegd. Intussen wordt ook samen met Schalke04 bekeken of er tijdens het kamp een stadionbezoek aan de Veltins-Arena in Duitsland geregeld kan worden. Een dikke week geleden raakte bekend dat Sporting Events, de Nederlandse organisator van de 'Schalke auf tournee'-kampen, failliet is. Honderden kinderen van een 40-tal ploegen uit heel Vlaanderen hadden zich ingeschreven, maar de kampen werden geannuleerd. De ouders zien hun geld niet terug, maar voor het alternatieve kamp moet niet betaald worden. "Wij vragen geen bijdrage aan club en deelnemers", zegt Marco Giovanelli van Voetbalito. "Wel zullen er tijdens al onze voetbalstages gadgets worden verkocht voor het goede doel." (KAV)

